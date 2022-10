AZ pakt na drie nederlagen op rij maar net de volle buit en overwintert in Europa

AZ overwintert in de Conference League, na een moeizame 2-1 overwinning op FC Vaduz. De Alkmaarders kwamen een paar keer goed weg bij kansen van de Liechtensteiners. FC Vaduz is de enige profclub van Liechtenstein en speelt op het tweede niveau van Zwitserland. Dat de club toch mag meedoen aan de Conference League komt doordat ze vorig seizoen voor de 48ste keer de Liechtensteinse beker wonnen. Matige eerste helft In vergelijking met de 2-1 nederlaag bij Excelsior van afgelopen zondag, stond er in het kleine Rheinparkstadion in Vaduz één andere speler in de startopstelling van AZ. De Japanner Yukinari Sugawara verving de gepasseerde Myron van Brederode. Jesper Karlsson verhuisde daardoor van rechts- naar linksbuiten, waar Sugawara de honneurs rechts voorin waarnam. AZ-trainer Pascal Jansen zag dat er "na tikkies links en rechts wat spanning op de benen" stond bij zijn ploeg:

Na vijf rustige minuten draaide AZ Vaduz de duimschroeven aan met snel aanvalsspel en hoog drukzetten. Het leidde echter niet echt tot kansen, terwijl Vaduz wel gevaarlijk was. In de twaalfde minuut zeilde een voorzet van de Zwitserse aanvaller Merlin Hadzi maar net voorlangs. Vlak voor het einde van het saaie eerste halfuur was Vaduz nog dichter bij een goal. Een andere Zwitser, Ryan Fosso, schoot van buiten de zestien een metertje naast. Uit de tegenaanval leek AZ te scoren, maar de goal van linksback Milos Kerkez werd afgekeurd wegens opzichtig duwen. In de 34ste minuut maakte Kevin Iodice bijna een eigen doelpunt, maar de Liechtensteinse doelman Benjamin Büchel was alert.

Het idyllisch gelegen stadion van FC Vaduz - NOS

In de veertigste minuut verhinderde AZ-keeper Hobie Verhulst dat een corner er in één keer in viel. Het is tekenend voor de fase waarin de Alkmaarders zitten, dat ze na drie nederlagen op rij moeite hebben met de nummer één-na-laatst van het tweede Zwitserse niveau. Een vrije trap van Jens Odgaard vlak voor rust werd gered door Büchel, waardoor beide ploegen gingen rusten zonder doelpunten: 0-0.

Stand groep E na vijf wedstrijden - NOS

Met dezelfde elf namen begon AZ na rust scherp, wat al in de vijftigste minuut leidde tot de eerste Europese goal van de Hongaar Kerkez. Hij stoomde op na een pass van Tijjani Reijnders, ontweek een tackle en schoof de bal beheerst met zijn mindere rechterbeen langs Büchel: 0-1. Verhulst beste man bij AZ Onder het toeziend oog van kroonprins Alois van Liechtenstein richtte Vaduz zich op. In de 55ste minuut verkeek Verhulst zich bijna op een afstandsschot. De daaropvolgende onterecht gegeven corner werd maar rakelings naast gekopt. Ook een kopbal van Vaduz-linksback Anhony Goelzer ging vlak voor het uur maar net naast. Fosso kreeg even later een puntgave lage voorzet en schoot met links beheerst in de hoek, maar Verhulst haalde als enige AZ-speler vandaag wél een hoog niveau. Myron van Brederode viel in de 74ste minuut en gaf die invalbeurt na nog geen minuut extra glans door in de bovenhoek raak te knallen: 0-2.

Van Brederode is blij met de 0-2 voor AZ - ANP