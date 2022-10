Pinoké wint in allerlaatste seconde uitgestelde burentwist met Amsterdam

Het duel tussen de buren aan de Amstelveense Jan Tooroplaan was een inhaalduel. Het treffen was verplaatst omdat beide ploegen aantraden in de EHL in Hamburg.

Pinoké heeft in de slotseconde van de burentwist met Amsterdam een overwinning uit het vuur gesleept. In het Amsterdamse Bos benutte de thuisclub de vierde strafcorner en zette daarmee een eindstand van 2-1 op het scorebord.

Voor eigen publiek was het Pinoké-speler Florent van Aubel die de score opende. Hij rondde een voorzet van Luca Wolff doeltreffend af met een backhand (1-0).

Amsterdam, dat zonder de zieke Robbert Kemperman aantrad, knokte zich terug en had met name in het derde kwart van de wedstrijd het heft in handen. De gasten kregen vier strafcorners, maar slaagden er vanaf de kop van de cirkel niet in te scoren.

Van held naar schlemiel

In het laatste speldeel was het Trent Mitton die uiteindelijk wel raak schoot (1-1). De zevende treffer die de Australiër dit seizoen in de hoofdklasse voor zijn rekening nam, leek één punt waard.

Maar in plaats van reddende engel werd Trenton de schlemiel van de wedstrijd. In de allerlaatste speelminuut kreeg hij een bal op de voet na een push van Alexander Hendrickx. Het was de Belgische international die optimaal van het buitenkansje profiteerde en met een bekeken strafcorner de volle buit binnensleepte voor Pinoké (2-1).