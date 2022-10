Dode bij steekpartij in supermarkt bij Milaan, ook profvoetballer gewond

In de buurt van de Italiaanse stad Milaan heeft een man in een supermarkt om zich heen gestoken. Volgens Italiaanse media is er één dode en zijn er zeker vier gewonden. De dader is door omstanders overmeesterd en aan de politie overgedragen. Zijn motief is niet duidelijk, maar er wordt gemeld dat hij geen terroristisch oogmerk zou hebben.

De steekpartij was in Assago, iets ten zuiden van Milaan. Het dodelijke slachtoffer zou een medewerker van de supermarkt zijn.

Een van de gewonden is de Spaanse profvoetballer Pablo Marí. Hij staat onder contract bij Arsenal en is uitgeleend aan Monza. De 29-jarige Marí speelde ook een jaar in Nederland. In het seizoen 2017/2018 kwam hij, op huurbasis, uit voor NAC. Arsenal zegt in een verklaring dat Marí niet ernstig gewond is geraakt.