Vrees voor zware blessure Egurrola na botsing tijdens Juventus - Lyon

Titelhouder Olympique Lyonnais heeft in groep C van de Champions League voor vrouwen niet weten te winnen bij Juventus. Met drie Oranje-internationals aan de aftrap, Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk bij Lyon en Lineth Beerensteyn bij de Italianen, werd het in een matig gevuld Allianz Stadium in Turijn 1-1. Grote smet op de tweede groepswedstrijd van Lyon was het uitvallen van Egurrola met een - zo op het oog - zware knieblessure. Het is nog niet duidelijk of het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat over negen maanden begint, op de tocht staat.

Bij een vrije trap gingen zowel Lyon-keeper Tiane Endler als teamgenoot Egurrola voor de bal, waarna Endler op de 23-jarige Oranje-international landde. Spelers van Olympique Lyon maakten met gebaren duidelijk dat het niet goed zat. Ook spelers van Juventus leken behoorlijk te schrikken. Terwijl Egurrola in tranen en met een ingepakte knie per brancard van het veld ging, leken meerdere spelers, onder wie ploeggenoot bij zowel club als land Van den Donk, ook te moeten bijkomen van de emoties.

Egurrola wordt afgevoerd met een ogenschijnlijk zware knieblessure - AFP

Voor het schrikmoment had Lindsey Horan de Fransen op 1-0 gezet. De Amerikaans international nam een lange bal goed aan en omspeelde Juventus-keeper Pauline Peyraud-Magnin, waarna ze de bal in het lege doel schoof. Ook de 1-1 kwam van een Frans been, Melvine Malard toucheerde een voorzet en verschalkte zo haar eigen keeper. Na dit eigen doelpunt werd er niet meer gescoord in Turijn. Miedema in de spits, Bayern op zijn Duits In het andere duel in de groep kende Arsenal een simpele avond tegen FC Zürich. Met topscorer van het Nederlands elftal aller tijden Vivianne Miedema in de spits wonnen de Londenaren met 3-1. Miedema had geen aandeel in de goals, die werden gemaakt door Jordan Nobbs en Lina Hurtig (2x). Het tegendoelpunt werd gemaakt door Seraina Piubel.