Martin Garrix na vier jaar weer populairste dj ter wereld

Na vier jaar is Martin Garrix weer uitgeroepen tot de populairste dj van de wereld. De 26-jarige Nederlander staat op nummer 1 in de top-100 van het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mag. In 2016, 2017 en 2018 voerde Garrix, wiens echte naam Martijn Garritsen is, die lijst ook al aan, maar de afgelopen jaren moest hij andere dj's boven zich dulden.

Volgens DJ Mag hebben voor de top-100 ruim 1,3 miljoen mensen uit 234 landen hun stem uitgebracht. Dat is opmerkelijk, aangezien er bij de VN slechts 193 landen zijn aangesloten. Maar DJ Mag rekent ook kleinere "territoria" mee als St Kitts & Nevis, het eiland Man, Tuvalu, Monserrat en Nauru.

Van de tien populairste dj's komt de helft uit Nederland. Behalve Martin Garrix staan ook Armin van Buuren (5), Afrojack (6) Don Diablo (9) en Oliver Heldens (10) in de top-10.

Vorig jaar voerde David Guetta de toplijst aan. Dit jaar staat de Franse dj op de tweede plaats. Op nummer 3 staat het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike.

Voorheen werd de uitslag van de dj-verkiezing bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE), dat tot en met afgelopen zondag duurde. Om onbekende redenen zag DJ Mag daar dit jaar echter van af.

Bekijk hieronder de videoclip van Loop, een van de nieuwste nummers van Martin Garrix: