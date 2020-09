Met een accountant, ambtenaar en pakketbezorger vol goede moed naar het EK

Bondscoach Max Tjaden geeft zijn team aanwijzingen - Getty

Bij de naam John de Bever denken de meeste mensen tegenwoordig aan een zanger. Allang niet meer aan de zaalvoetballer die in 1997 werd uitgeroepen tot de beste van de wereld. Toen Nederland op dat gebied nog echt wat voorstelde. Een volle Ziggo Dome moet over anderhalf jaar het eerste resultaat zijn van de inhaalslag die Oranje onder leiding van bondscoach Max Tjaden is begonnen. "We hopen dat we iets kunnen losmaken wat de vrouwen ook is gelukt." Zijn andere landen zo goed geworden, of is Nederland de laatste jaren zo afgezakt? "Het spel is enorm veranderd", weet Tjaden, praktisch zijn hele voetballeven al in het wereldje actief. "Maar we hebben wel een slag gemist. Het is niet gelukt de landelijke competitie te professionaliseren. De sterkte daarvan bepaalt ook het niveau van de nationale ploeg." Creatief met middelen Het gevolg is dat Tjaden met een amateurploeg toewerkt naar het EK 2022 in eigen land. Door creatief met de beperkte middelen om te gaan, valt volgens hem een hoop te compenseren. De voorbereiding op het EK is met een interland tegen Duitsland op gang getrapt:

Zaalvoetballers beginnen weg naar EK in eigen land met zege op Duitsland - NOS

Wedstrijdpremies werden afgeschaft bij zijn aanstelling vier jaar geleden, het geld kon volgens Tjaden beter worden besteed aan extra trainingsuren en oefenwedstrijden tegen sterke landen. Ook de eredivisie is inmiddels op de schop gegaan, waardoor de weerstand moet worden verhoogd. "We moeten topfit op dat EK verschijnen", benadrukt Tjaden. "Dat is wel het laatste waar het bij ons aan mag ontbreken."

Huidige status Oranje Nederland was in 1989 nog WK-finalist, toen in Ahoy met 2-1 werd verloren van Spanje. Inmiddels stelt Oranje in Europa zelfs weinig meer voor. Tjaden schat dat Nederland ook wat betreft strekte als zestiende en laagst geklasseerde land aan het komende EK deelneemt. Absolute grootmachten zijn Spanje, Portugal en Rusland. Daarna volgen Italië, Oekraïne, Kazachstan en Azerbeidzjan. De voormalige Russische republieken worden gestuwd door genaturaliseerde Brazilianen die vaak in eigen land net tekort kwamen voor de nationale ploeg.

Zijn aanpak viel niet bij iedereen in goede aarde. Meerdere spelers besloten niet meer voor Oranje uit te komen, maar kloppen inmiddels wel weer op de deur nu de KNVB instemde met het plan om meer in het zaalvoetbal te gaan investeren. Het is de missie van de 49-jarige Tjaden, die zelf als speler nog het staartje van de Nederlandse gloriejaren meemaakte aan het begin van deze eeuw. Nu staat hij voor een hels karwei, de man die zichzelf omschrijft als ideeëndief. "Ik probeer van iedereen wat op te pikken." Zo moet hij omgaan met de cultuurverschillen binnen zijn ploeg. Oranje is in de loop der jaren een zeer divers gezelschap geworden, in tegenstelling tot de jaren waarin exceptionele talenten als Edwin Grünholz en De Bever nog de dienst uitmaakten.

Max Tjaden (rechts) in actie voor Oranje in 2005 - ANP

Tjaden, zelf van Indische origine, hoort de vooroordelen van buitenaf ook. "Een team vol Marokkanen, is dat nou Nederland? Dat vind ik niet netjes. Feitelijk is het ook niet zo, het zijn jongens die hier zijn geboren en getogen. En ze zijn snel, explosief en dynamisch, waar het moderne spel om vraagt." Hinken op twee gedachten Het probleem zit hem volgens Tjaden vooral in de clubs waar ze spelen, waarbij hij op twee gedachten hinkt. Aan de ene kant wil hij dat de eredivisie beter wordt, maar voor dit moment selecteert hij liever spelers die in een sterkere competitie actief zijn. "De speelsters die het Nederlandse vrouwenteam op de kaart zetten, waren op dat moment ook actief voor buitenlandse topclubs", constateert Tjaden. "En Oranje profiteert er ook van als Donny van de Beek een betere voetballer wordt bij Manchester United." Zaalvoetballer Mohamed Attaibi werd een internationaal gerenommeerde speler bij Lazio, met succes werd hij ingezet bij de campagne om het EK naar Nederland te halen. Het filmpje dat gemaakt werd om het EK naar Nederland te halen:

"Maar de meeste internationals van ons hebben gewoon een maatschappelijke carrière", benadrukt Tjaden. "Zo hebben we een accountant, een ambtenaar en een pakketbezorger in ons team. Die kunnen we tegenwoordig compenseren als ze werktijd moeten inleveren voor trainingen."

EK 2022 in Amsterdam en Groningen Het Europees kampioenschap 2022 wordt van 19 januari tot en met 6 februari 2022 gespeeld in de Ziggo Dome (Amsterdam) en MartiniPlaza (Groningen) en is te zien bij de NOS. Bij de loting is Nederland groepshoofd, waardoor het de toplanden in eerste instantie ontloopt. Onder ideale omstandigheden hoopt Tjaden dat Oranje de overige landen goed partij kan bieden en met het thuisvoordeel wellicht boven zichzelf uit kan stijgen.

Tjaden zat tegelijkertijd op trainingscursus met Sarina Wiegman, een naam die hij graag laat vallen. Niet alleen uit bewondering voor haar werk bij de vrouwen, maar ook om aan te geven dat hij niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden om deze tak van voetbal weer op de kaart te zetten.

De Oranje-bondscoaches Max Tjaden, Sarina Wiegman en de inmiddels naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman - ANP