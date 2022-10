Feyenoord-opponent Lazio toont veerkracht, geen debuutzege Veldman bij Anderlecht

Met veerkracht en een portie Italiaanse vechtlust heeft Lazio zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft in groep F van de Europa League. De Italianen bogen in Rome tegen FC Midtjylland een 1-0 achterstand om in een 2-1 overwinning.

Lazio treft volgende week Feyenoord in De Kuip.

Stroeve start

De Italianen kenden in het Stadio Olimpico een stroeve start. Al na acht minuten keek de thuisploeg tegen een achterstand aan, toen Gustav Tang Isaksen de score opende. Een krap half uur later was het de Serviër Sergej Milinkovic-Savic die beide partijen op gelijke hoogte bracht.

Een kwartier na rust bezorgde Pedro de Romeinen de zege: 2-1.