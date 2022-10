Grote brand bij bloembollenbedrijf Den Helder onder controle

In een bloembollenbedrijf in Den Helder heeft een grote brand gewoed. Vanwege rookoverlast was in de omgeving een NL-Alert verstuurd. Er raakte niemand gewond.

De brand woedde in meerdere loodsen van het bedrijf en er kwamen grote rookwolken vrij die over Den Helder trokken, meldt NH Nieuws. Omwonenden werd daarom middels een NL-Alert geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Iets na 23.00 uur was de brand onder controle.

Zeker dertig medewerkers waren bij het uitbreken van de brand nog aanwezig. De veiligheidsregio laat weten dat alle medewerkers uit het pand zijn gehaald.

Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen, meldt de veiligheidsregio. In het gebied vanaf de rotonde bij de Nieuweweg tot aan het station Den Helder Zuid is materiaal aangetroffen dat asbest zou kunnen zijn. Dit wordt nog onderzocht, zegt de veiligheidsregio

Harde wind en vonken

Op beelden is te zien dat het bedrijf vlak bij een benzinepomp staat, waar ook zogeheten vliegvuur heen waait. De veiligheidsregio laat weten dat er nog geen zorgen zijn dat de brand daarheen uitslaat.

"Door de harde wind zijn er veel vonken die waaien, die vormen een extra gevaar", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio wel tegen NH Nieuws.

Er zijn zorgen om een woning naast de loods waar de brand woedt en een andere loods op het terrein. Deze worden uit voorzorg door de brandweer nat gehouden.