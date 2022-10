Homohuwelijk nu in alle Mexicaanse staten legaal

Het homohuwelijk is sinds gisteren in alle 32 Mexicaanse deelstaten gelegaliseerd. Tamaulipas, een staat die deels grenst aan de Verenigde Staten, ging als laatste akkoord.

Een dag eerder werd het homohuwelijk ook in de zuidelijke staat Guerrero gelegaliseerd. De voorzitter van het Hooggerechtshof, Arturo Zaldívar, is opgetogen over het nieuws. "Over het hele land is een regenboog te zien", schrijft hij op Twitter. "Lang leve de waardigheid en rechten van iedereen. Liefde is liefde."

Laatste drie jaar ging het snel

Sinds 2009 is het homohuwelijk legaal in Mexico-Stad, maar op statenniveau duurde het langer. In 2015 verklaarde het Mexicaanse Hooggerechtshof het niet toestaan van het homohuwelijk ongrondwettelijk. Maar pas de afgelopen drie jaar maakten de staten vaart met het invoeren van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Drie jaar geleden was het homohuwelijk legaal in slechts tien van de 32 staten, begin deze maand was dat opgelopen naar 29.

De toename is deels te verklaren door de opmars van de linkse partij Morena van president Andrés Manuel López. Vooral de lokale partijgenoten van López zetten zich in voor lhbti-rechten.