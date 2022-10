PSV verzekert zich van vervolg in Europa League na knappe zege op Arsenal

PSV heeft zich op imponerende wijze verzekerd van overwintering in de Europa League. Arsenal, koploper in Engeland, werd in Eindhoven met 2-0 geklopt, waardoor een plek in de tussenronde van de Europa League sowieso een feit is. Ook met dank aan FC Zürich.

Trainer Ruud van Nistelrooij liet Armando Obispo, die afgelopen zondag tegen FC Groningen (4-2 verlies) nog de fout inging, buiten de basis. Niet als maatregel, maar omdat de centrale verdediger pijntjes had. Toch nam Obispo plaats op de bank.

Branthwaite vervanger

Obispo maakte plaats voor Jarrad Branthwaite. Daarnaast verving Philipp Mwene Jordan Teze als rechtsback. Anwar El Ghazi begon in plaats van Guus Til en startte vanaf rechts. Xavi Simons stond daardoor in de spits.

De kleine, behendige aanvaller liet niet voor het eerst dit seizoen van zich spreken. In de beginfase zette Simons Arsenal-doelman Aaron Ramsdale aan het werk en op slag van rust dacht hij met een frommelgoal PSV op 1-0 te hebben gebracht. El Ghazi had even daarvoor echter buitenspel gestaan.