Handbalsters rekenen af met wereld- en Europees kampioen Noorwegen

Angela Malenstein werd in Stavanger uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. Ze was goed voor zeven treffers en daarmee topscorer. Begin deze maand waren de Noorse vrouwen in de Golden League nog oppermachtig: 27-19.

Negen dagen voor aanvang van de Europese titelstrijd hebben de Nederlandse handbalsters flink zelfvertrouwen getankt. In de Golden League werd mondiale grootmacht Noorwegen voor eigen publiek met 33-24 verslagen.

De ploeg van bondscoach Per Johansson deed geen moment onder voor de regerend wereld- en Europees kampioen. De Zweed in Nederlandse dienst nam de gelegenheid te baat om het jonge tweetal Kim Molenaar en Pipy Wolfs op te nemen in zijn keurkorps.

Een kwartier voor het einde reserveerde hij ook speeltijd voor Dione Housheer. Het was eerste keer in een maand tijd dat de rechteropbouwspeelster binnen de lijnen stond, nadat ze een aantal weken met een duimblessure had gekampt.

Oranje, dat in het kader van de Golden League zaterdag ook nog Brazilië treft, begint de Europese titelstrijd op 5 november in Skopje met een wedstrijd tegen Roemenië.