Amnesty: 'Blij met Australische voetballers, maar liever eerder actie gezien'

"Volgens hem zijn de arbeidsomstandigheden heel erg verbeterd en is daar veel te weinig oog voor. Hij is ook van mening dat er heel veel verhalen de ronde doen die helemaal niet waar zijn. Met het begin van het WK voor de deur is Qatar alleen gebaat bij positieve publiciteit."

"Nu het WK volgende maand al van start gaat, lukt het niet heel erg om de situatie ter plekke te veranderen. Ik denk alleen wel dat het ook aan de arbeidsmigranten in Qatar laat zien de Australiërs het een belangrijk onderwerp vinden. Het had alleen veel eerder moeten gebeuren."

Beuming had alleen graag gezien dat acties als die van het elftal van Australië eerder het daglicht hadden gezien. "We staan volledig achter de verklaring die is uitgegaan. Nu valt het alleen een beetje in de categorie 'beter iets dan niets'. Waren de Australiërs eerder met hun verklaring naar buiten getreden, dan had het impact kunnen hebben op de situatie waarin het WK wordt gespeeld."

Amnesty International is "heel erg onder de indruk" van de videoboodschap waarmee de Australische voetbalinternationals aandacht vragen voor de schaduwzijde van het WK voetbal in Qatar. Dat zegt Floor Beuming namens de mensenrechtenorganisatie.

Het nationale voetbalteam van Australië en de Australische voetbalbond hebben zich uitgesproken tegen mensenrechtenschendingen in Qatar. De voetballers doen dat in een videoboodschap. Ook riepen ze op tot betere bescherming van de lhbti'ers in het land. - NOS

Of de verklaring van de Australische voetballers navolging krijgt, is volgens Beuming hoogst onzeker. "De spelers die deelnemen aan het WK hebben de morele verantwoordelijkheid om hier iets over te zeggen. We kunnen ze natuurlijk niet aanspreken op hun internationaal rechterlijke verantwoordelijkheid. De FIFA en de voetbalbonden zelf hebben die verantwoording wel. Die spreken we dan ook rechtstreeks aan."

"Dat laat onverlet dat een boodschap veel krachtiger aankomt wanneer niet de vertegenwoordigers van bonden, maar voetballers zich uitspreken, zoals in het geval van de Australiërs. Dat moedigen we van alle kanten aan."

Verdient navolging

In Beumings optiek verdient het voorbeeld enkele weken voor de start van het WK navolging. "Dit is een heel mooie manier om een heel breed platform te gebruiken, om de miljoenen fans die ze hebben te vertellen wat er aan de hand is in Qatar. Vooral in de oproep om te komen tot compensatie voor de slachtoffers en nabestaanden zit te weinig beweging."

"Ik denk dat het heel goed is dat spelers, als ze besluiten zich nu nog uit te spreken, daar de aandacht op vestigen. Want het is te laat om terug te draaien wat er de afgelopen twaalf jaar allemaal is misgegaan in Qatar."