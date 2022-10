Verwarming uit dankzij warme herfst, 'scheelt gauw 7 euro per dag'

Het uitzonderlijk warme oktoberweer leidt ertoe dat we minder energie verbruiken en dat de torenhoge prijs van gas wat daalt. De verwarming blijft thuis vaker uit, wat goed nieuws is voor huishoudens met een variabel energiecontract. Voor hen scheelt de aangename buitentemperatuur kou en euro's. "Het gunstige herfstweer scheelt zeker geld", zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool. Volgens hem verstookt een gemiddeld huishouden zo'n halve kubieke meter gas per graad, per dag, als het kouder is dan 17 graden. "Voor een gemiddeld huis kan het nu zo'n zeven euro schelen op een dag. En daar hoef je niks voor te doen, dankzij het warme herfstweer. Het is extra fijn want het prijsplafond op de gasprijs komt pas in januari, het is nu dus nog heel duur gas dat huishoudens besparen." Russisch gas Visser kijkt naar data over ons gasverbruik en concludeert dat Nederlanders niet alleen deze week, maar de hele maand oktober minder verbruikten dan vorig jaar. "Ik zie een krimp van bijna 30 procent ten opzichte van de vijf jaar ervoor. Dat gaat over huishoudens, maar ook het midden- en kleinbedrijf. Zij minderen het gebruik vanwege de prijzen, maar ik denk dat ook het milieu en de afhankelijkheid van Russisch gas een rol spelen." Temperaturen als van deze week passen volgens NOS-weerman Gerrit Hiemstra in de trend van het steeds warmer wordende klimaat. Bezoekers van de bouwmarkt en kringloopwinkel in Amersfoort vinden het heel prettig voor de portemonnee.

De energiedeskundige verwacht dat die trend zich in ieder geval de komende maanden voortzet. "In Noordwest Europa is de gemiddelde temperatuur waarbij de verwarming aangaat 17 graden. Ik verwacht dat dat door de energiecrisis nu ook omlaag gaat." Levensbehoefte Hoewel het gasverbruik is afgenomen, noemt Visser het geen enorme krimp. "Ik denk dat dat komt doordat het een levensbehoefte is en omdat we al minder gas zijn gaan verbruiken door de toename van wind- en zonne-energie."

