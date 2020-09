Aanhoudingen in Hoogezand wegens faillissementsfraude

De FIOD heeft in Hoogezand twee mensen aangehouden die worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Het gaat om een man van 41 en een vrouw van 29.

Ze zouden met een thuiszorgonderneming door middel van valse facturen ruim 1,5 miljoen euro aan thuiszorg hebben gedeclareerd bij verschillende zorgverzekeraars en de gemeente. Dat geld werd van de bedrijfsrekening overgeboekt naar de privérekening van de vrouw, die het vervolgens voor een deel contant opnam. De onderneming ging in november 2018 failliet.

Verder weigerden ze de curator inzage in hun administratie. De FIOD vermoedt dat er ook spullen uit de failliete inboedel zijn verdwenen. De woningen van de twee verdachten in Hoogezand zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op de administratie.

Op faillissementsfraude staat in Nederland een maximale gevangenisstraf van 4,5 jaar.