Oranje-international Smits tekent bij Wolfsburg

Een grote transfer voor voetbalster Joëlle Smits. De Oranje-international vertrekt naar VfL Wolfsburg, de verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen.

Smits heeft een contract getekend voor drie jaar, wat pas in gaat vanaf volgend seizoen. Het huidige seizoen zal Smits 'gewoon' voetballen in het shirt van PSV, waarvoor ze afgelopen weekend nog trefzeker was in de wedstrijd tegen sc Heerenveen.

Bij VfL Wolfsburg wordt de 20-jarige Smits ploeggenoot van collega-international Dominique Janssen. De Duitse ploeg verloor vorige maand nog de Champions League-finale van Olympique Lyonnais.