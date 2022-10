Hamilton met Mercedes in gesprek over nieuw contract: 'Ik wil blijven racen'

Ook al speelt Lewis Hamilton dit seizoen geen rol van betekenis in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1, de 37-jarige coureur denkt voorlopig nog niet aan een pensioen.

"Ik wil blijven racen. Ik hou van wat ik doe. Ik doe dit al dertig jaar en ik heb niet het gevoel dat ik moet stoppen", heeft Hamilton zich tegen een select groepje media laten ontvallen. Het contract van de Brit bij Mercedes loopt nog tot en met 2023.

De zevenvoudig wereldkampioen zegt de komende maanden in gesprek te gaan met teambaas Toto Wolff, met als intentie een langer verblijf bij het team dat hij al sinds 2013 trouw is. Hamilton debuteerde in 2007 in de Formule 1 bij McLaren.

Nog vijf jaar mee

"We zullen nog een deal gaan sluiten", verwacht Hamilton, die onlangs bij Wolff had aangegeven dat hij nog zeker vijf jaar mee zou kunnen in de koningsklasse van de autosport.

Dit seizoen won Hamilton nog geen enkele race. Afgelopen weekend reed hij lang op kop, maar moest hij na een spannend slot alsnog zijn meerdere erkennen in Max Verstappen.

Hamilton deelt het recordaantal wereldtitels met Michael Schumacher. Vorig seizoen leek hij op weg naar zijn achtste eindzege, maar werd hij tijdens de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi in de slotronde onttroond door Verstappen.