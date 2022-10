Plots is Veldman (tijdelijk) trainer van Anderlecht: 'Geen druk, wel vertrouwen'

Veldman zag het wel zitten om hem, in ieder geval voor even, op te volgen. "Ik wil nu vooral de glimlach terugkrijgen in de groep. Vandaaruit kunnen we de steun van de achterban terugwinnen."

Dat wordt hij dus in Brussel van Anderlecht, dat momenteel in een van de diepste crises uit zijn geschiedenis verkeert. Onder trainer Felice Mazzù werd in dertien competitieduels zeven keer verloren en het spel stemde droevig.

Maandagmorgen, rond 9.00 uur, stond de Nederlandse jeugdtrainer Robin Veldman (36) op een schoolplein om zijn twee kinderen weg te brengen. Twee uur later was hij op het trainingsveld van Anderlecht, als hoofdcoach van het eerste elftal.

De Nederlandse trainer is op tijdelijke basis aangesteld als hoofdcoach van Anderlecht, waar hij jeugdtrainer was. - NOS

Na vier jaar in Amsterdam kwam Peter Verbeke op zijn pad, de sportief directeur van Anderlecht. Die had, met Vincent Kompany als hoofdcoach met een oog voor jong talent, een goed verhaal en Veldman trok naar Brussel.

Veldman verdiende zijn sporen als jeugdtrainer al op jonge leeftijd bij sc Heerenveen, waar hij op zijn negentiende fulltime in dienst kwam. In aanloop naar de Conference League-wedstrijd van Anderlecht tegen het Roemeense FSCB vertelt hij erover tegen de Belgische pers.

In de relatieve luwte werkte hij in de opleiding van Anderlecht, die hoog aangeschreven staat en ook in de laatste jaren veel talent voortbracht. Zeker Kompany gaf jonge spelers kansen. Soms leverde dat succes op, soms ook niet.

Toptalent

Zelf hevelde Veldman al meteen toptalent Theo Leoni over naar het eerste elftal. Hij hoopt dat de achterban geen wonderen van hem verwacht, zo kort voor het Europese duel met SCFB, dat gewonnen moet worden om kans te houden op overwintering.

"Ik hoop dat we vertrouwen aan de bal terugkrijgen, dat we controleren en vandaaruit vertrouwen krijgen. Dan krijgen we de glimlach terug en kunnen we gaan groeien. Daar zijn we nu al 48 uur mee bezig."