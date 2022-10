Geruchtmakend #MeToo-proces Australië strandt door onderzoekend jurylid

Een geruchtmakend Australisch #MeToo-proces moet waarschijnlijk worden overgedaan door een procedurefout van een jurylid. Die had op eigen houtje achtergrondinformatie ingewonnen over de zaak, wat verboden is.

De zaak draait om een beleidsmedewerker van het ministerie van Defensie die door een oud-collega wordt beschuldigd van verkrachting. Bruce Lehrmann zou zich in het kantoor van een minister hebben vergrepen aan media-adviseur Brittany Higgins na een avondje stappen.

Higgins trad pas naar buiten met haar verhaal toen ze ontslag had genomen; ze legde uit dat ze het gevoel had dat een klacht indienen haar carrière zou hebben geschaad.

Nadat Higgins haar verhaal had gedaan kwamen meer vrouwen met beschuldigingen over andere regeringsmedewerkers. De zaak werd daarom gezien als een schoolvoorbeeld van de toxische verhoudingen in de Australische overheid. Premier Morrison bood Higgins in het parlement excuses aan voor wat ze had meegemaakt.

Onverwacht en betreurenswaardig

Begin deze maand begon het proces tegen Lehrmann, die zegt onschuldig te zijn. Sinds vorige week woensdag overlegt de twaalfkoppige jury over zijn lot; Lehrmann kan twaalf jaar cel krijgen als hij schuldig wordt bevonden.

Het ging mis toen bij het opruimen van de jurykamer een uitdraai werd gevonden van een wetenschappelijk artikel over valse beschuldigingen van verkrachting. Juryleden mogen niet zelf onderzoek doen, maar moeten hun oordeel baseren op stukken die in het proces zijn ingebracht, had de rechter dagelijks herhaald.

"Dit is overduidelijk oneerlijk voor beide partijen", maakte de rechter haar besluit bekend. "Misschien is er geen kwaad geschied, maar ik kan dat risico niet nemen." Ze noemde het resultaat onverwacht en betreurenswaardig.

Higgins woest

Higgins reageerde furieus op het besluit. In tranen sprak ze er schande van dat ze voor niets haar hele privéleven openbaar heeft moeten maken, terwijl Lehrmann als verdachte zwijgrecht heeft.

"Ik koos ervoor om me uit te spreken tegen verkrachting, tegen onrecht, door mijn ervaring te delen met anderen. Ik wist eerder niet hoe scheef het strafrecht is, maar nu wel. Mijn leven kwam onder een vergrootglas, het zijne niet."

Bij het verlaten van de rechtbank zweeg Lehrmann tegen de verzamelde pers. Zijn advocaten zeiden de gang van zaken te betreuren.

Het nieuwe proces is ingepland voor volgend jaar februari, maar de aanklagers moeten definitief besluiten of het proces ook echt opnieuw wordt gevoerd.