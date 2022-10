200 asielzoekers Zeist brengen winter in tent door

Zo'n 200 asielzoekers die nu in tenten op het terrein van Kamp Zeist wonen, zullen daar ook de komende winter verblijven. De bouw van een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein is vertraagd door een tekort aan bouwmaterialen.

"Er zullen wel wat extra voorzieningen getroffen worden, om het verblijf zo aangenaam mogelijk te laten zijn", zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tegen RTV Utrecht. "Laten we maar hopen op een zachte winter."

De locatie is nu nog een noodopvang. Het uiteindelijke azc zal plaats bieden aan 400 mensen. Het zou eigenlijk in december opengaan, naar verwachting wordt dat april of begin mei 2023.

De 200 mensen die ook een plek zouden krijgen in het nieuwe azc, moeten op andere plekken in het land opgevangen worden.