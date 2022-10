Australisch voetbalelftal spreekt zich uit over misstanden WK Qatar

Het nationale voetbalteam van Australië en de Australische voetbalbond hebben zich uitgesproken tegen mensenrechtenschendingen in Qatar. De voetballers doen dat in een videoboodschap. Ook riepen ze op tot betere bescherming van de lhbti'ers in het land. - NOS

Het team vult aan dat lhbti'ers in Qatar nog altijd niet vrij zijn om een relatie te hebben met wie ze willen. De voetballers erkennen dat verandering moeilijk kan zijn, maar dringen aan op meer rechten, zoals het toestaan van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. "We kennen de kracht van voetbal", zeggen de Socceroos. Volgens hen moet de sport universele waarden uitdragen, zoals respect, waardigheid en moed. Duizenden doden Het besluit om Qater dit jaar gastland te maken is vanaf het begin omstreden vanwege de slechte mensenrechtensituatie in het land. Daarnaast zijn er volgens Amnesty bij de bouw van stadions en andere infrastructuur voor het kampioenschap duizenden arbeiders omgekomen. Er zijn al verschillende initiatieven genomen om de schrijnende situatie onder de aandacht te brengen. Zo voetballen in navolging van Oranje acht aanvoerders met een One Love-armband, als symbool voor gelijkheid en verbinding. Ook blijven sponsoren thuis. Maar het kabinet wijst een boycot van het toernooi af, ondanks aandringen van de Tweede Kamer, bleek vorige week. Om Qatar, een belangrijke energieleverancier, niet te schofferen is het zelfs niet uitgesloten dat koning Willem-Alexander het WK bezoekt. "De dialoog over mensenrechten kan het beste gevoerd worden als je ook op het WK bent", legde premier Rutte die beslissing uit. Irritatie Juist gisteren beet de emir van Qatar geïrriteerd van zich af in een reactie op alle kritiek. Tamim bin Hamad Al Thani zei dat constructieve feedback was ontaard in een lastercampagne gebaseerd op verzinsels en achterhaalde informatie. De emir zei dat Qatar "is bekritiseerd zoals nog nooit een gastland is overkomen":

Volgens de emir van Qatar is er een "ongekende campagne" gaande tegen Qatar, sinds bekend is geworden dat het land dit jaar het WK voetbal mag organiseren - NOS