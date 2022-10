Organisaties verbreken banden met in opspraak geraakte Leidse hoogleraar

Meerdere organisaties hebben hun banden verbroken met de in opspraak geraakte Leidse hoogleraar Tim de Zeeuw. Die heeft zich gedurende "meerdere jaren" schuldig gemaakt aan intimiderend en ongewenst gedrag tegen vrouwelijke collega's. Er was onder meer sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag, onthulde NRC vorige week dinsdag.

Het gedrag van De Zeeuw kwam aan het licht nadat vier vrouwelijke medewerkers er in mei melding van hadden gemaakt. Hangende het onderzoek werd hij naar huis gestuurd. De klachtencommissie van de universiteit besloot vorige week dat hij definitief niet op de universiteit mag terugkeren. Hij wordt niet ontslagen, dus zijn baan en salaris mag hij houden, maar hij mag geen promovendi meer begeleiden en geen onderwijs meer geven.

De hoogleraar kleineerde en schoffeerde de vrouwen in het openbaar. Ook maakte hij misbruik van zijn machtspositie als hoogleraar door te dreigen hun wetenschappelijke carrière te schaden.

In eerste instantie werd zijn naam geheim gehouden, maar inmiddels heeft De Zeeuw zelf ook gereageerd op de beschuldigingen. Hij is een internationaal bekende hoogleraar theoretische sterrenkunde die al decennia verbonden is aan de Universiteit van Leiden.

Eerder signalen

Signalen dat er iets mis was waren er al eerder, zei voorzitter van het college van bestuur van de universiteit Annetje Ottow tegen NRC. Maar daar is onvoldoende mee gedaan. "Er was sprake van een patroon."

Dat is jarenlang doorgegaan, erkende Ottow. Ze erkende dat er naast intimidatie en ongepast gedrag sprake was van "een component van seksuele intimidatie" door de hoogleraar. Minimaal één vrouw is door hem "ongewenst lichamelijk benaderd".

De Zeeuw was jarenlang een toonaangevende hoogleraar bij de universiteit. Na zijn studie sterrenkunde in Leiden vertrok hij naar Princeton. In 1990 keerde hij terug als hoogleraar. Hij kwam tot tal van publicaties. Jarenlang begeleidde hij studenten en promovendi.

Onplezierig en ongeduldig

Het Max Planck Instituut in Duitsland heeft woensdag de relatie met De Zeeuw verbroken. Het onderzoeksinstituut, waar hij als buitengewoon hoogleraar aan verbonden was, zegt zelf geen aanwijzingen te hebben voor wangedrag van de hoogleraar, maar ze volgen het oordeel van het Leidse universiteitsbestuur.

Ook de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO), een gerenommeerde onderzoeksinstelling waarvan De Zeeuw tussen 2007 en 2017 directeur was, heeft hem de toegang tot alle faciliteiten ontzegd.

De Zeeuw heeft woensdag via zijn advocaat voor het eerst gereageerd op zijn verbanning van de Universiteit Leiden. Tegen wetenschapsblad Science zegt hij het oneens te zijn met het besluit om hem te verwijderen, maar hij erkent dat hij "op een ouderwetse manier onplezierig en ongeduldig" is geweest tegen vrouwelijke medewerkers.

Zijn gedrag "past niet meer in de huidige tijdsgeest", klinkt het in een verklaring. "Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen pijn te doen of te schaden. Het spijt me dat mensen mijn gedrag als negatief hebben ervaren."