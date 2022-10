Zoutwinning in Twente voorlopig van de baan

Het bedrijf Nobian mag voorlopig geen zout winnen in het gebied tussen Haaksbergen en Sint Isidorushoeve. De Haaksbergse gemeenteraad heeft gisteravond tegen de boringen gestemd. Dat besluit werd volgens RTV Oost met blijdschap ontvangen door de inwoners van de Twentse regio.

Zo'n driehonderd mensen gingen op de fiets naar het gemeentehuis om de vergadering bij te wonen. "Ik zit al 25 jaar in de raad, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zei Frans Winkelhuis (CDA) tegen de omroep. In het gemeentehuis werd een tweede ruimte ingericht waar publiek de vergadering op een scherm kon volgen.

Omgekeerde bewijslast

Nobian wil op acht locaties boren, maar daarvoor is een omgevingsvergunning nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Die kan pas uitgegeven worden als de gemeente een 'verklaring van geen bedenkingen' heeft afgegeven.

Het college gaf in een raadsvoorstel aan die verklaring te willen geven, mits Nobian aan de door Haaksbergen gestelde voorwaarden voldoet. Zo wil de gemeente dat er een garantiefonds komt en moet er sprake zijn van omgekeerde bewijslast: Nobian moet aantonen dat eventuele schade aan bijvoorbeeld woningen niet door de zoutwinning veroorzaakt is. Zolang dat bewijs niet wordt geleverd, wordt het chemiebedrijf verantwoordelijk gehouden voor schade.

Alle armen de lucht in

CDA, VVD en de lokale partij NH dienden een amendement in om het voorstel te wijzigen. Ze willen dat er geen medewerking vanuit de Haaksbergse politiek komt. Dat amendement werd gisteren aangenomen.

Toen burgemeester Welten met die woorden afhamerde, gingen op de publieke tribune alle armen de lucht in, schrijft RTV Oost.

Esther Diepenmaat (CDA) ziet het weigeren om mee te werken als een eerste horde die genomen is. "Het is een eerste belangrijke stap in de strijd tegen zoutwinning. Maar we zijn er nog zeker niet."

Als de raad ook een definitieve verklaring van geen bedenkingen weigert, is er voor Nobian nog één optie om alsnog een omgevingsvergunning te krijgen: via de rechter.