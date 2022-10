Buitenlandse banken lokken steeds meer Nederlandse spaarders

"We zitten met popcorn klaar voor het rentebesluit", zegt een woordvoerder van Raisin, een Duitse platform dat veel buitenlandse banken gebruiken om in Nederland actief te zijn. "Hoe hoger de rente hoe beter voor ons."

Toen de ECB in juli een einde maakte aan de negatieve rente sprongen de rentes bij verschillende stuntbanken snel en fors omhoog, terwijl grote Nederlandse banken terughoudender zijn met renteverhogingen.

"Dat rentebesluit zorgde echt voor een versnelling bij ons", zegt de Raisin-woordvoerder. Het aantal Nederlandse klanten dat via het Duitse platform bij een buitenlandse bank aanklopte verdriedubbelde afgelopen 12 maanden. Om hoeveel Nederlanders het precies gaat wil het bedrijf niet zeggen. "Het gaat om enkele duizenden tot tienduizenden."

Ook de Estse Bigbank, die op eigen houtje in Nederland sinds 2012 actief is, verwelkomde fors meer Nederlanders afgelopen 12 maanden. "Het aantal Nederlandse klanten groeide met 78 procent", zegt een woordvoerder van de bank die een van de hoogste spaarrentes in Nederland biedt.

Icesave-trauma

Wie sparen bij buitenlandse banken zegt, zegt al snel Icesave. Die IJslandse internetspaarbank trok 100.000 Nederlandse spaarders met relatief hoge rentes: ruim 5 procent, waar Nederlandse banken op dat moment rond de 4 procent berekenden.

Maar in de kredietcrisis ging de bank in oktober 2008 failliet. Het duurde zes jaar voordat alle Nederlandse klanten hun spaargeld terugkregen.

"We merkten in het begin ook dat Nederlandse klanten binnenhalen lastiger was door de negatieve ervaringen met Icesave", zegt de Raisin-woordvoerder. "Maar er is wel het een en ander veranderd in de bankenwereld sindsdien."

Europees garantiestelsel

Sinds 2010 moet de centrale bank van elk EU-land voor elke rekeninghouder tot 100.000 euro garantstaan, het zogenoemde depositogarantiestelsel. Ook buitenlandse klanten kunnen aankloppen voor hun spaargeld als een bank failliet gaat. Binnen tien dagen moeten ze hun geld terugkrijgen.

Toch zijn er wel risico's en hobbels waar spaarders rekening mee moeten houden. Zo is niet elke toezichthouder even streng op de gezondheid van banken en heeft ook niet elk land even veel geld opzij gezet in een garantiefonds.

Bovendien moeten Nederlandse spaarders in sommige gevallen zelf aankloppen bij de buitenlandse centrale bank om aanspraak te maken op een vergoeding van het spaargeld.