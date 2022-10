'Mogelijk strafrechtelijk onderzoek naar Tesla om claims over zelfrijdende functie'

In de Verenigde Staten loopt een strafrechtelijk onderzoek naar claims van Tesla dat de auto's van het bedrijf zichzelf zouden kunnen besturen. Het onderzoek is nog niet openbaar gemaakt, maar volgens persbureau Reuters is het vorig jaar al begonnen.

De communicatie van Tesla en topman Elon Musk over de zelfrijdende functie Autopilot is sinds de lancering dubbel. Aan de ene kant claimde Musk al in 2016 dat het systeem "waarschijnlijk beter functioneert" dan een menselijke bestuurder. In reclames en bij aankondigingen doet het bedrijf vaker stevige uitspraken over de functionaliteiten van Autopilot.

Aan de andere kant blijft het bedrijf consequent benadrukken dat de chauffeur zelf verantwoordelijk is voor de auto. Bestuurders wordt expliciet opgedragen dat ze hun handen altijd aan het stuur moeten houden en controle over hun voertuig moeten behouden bij het gebruik van Autopilot.

Er zijn bovendien waarschuwingssystemen ingebouwd voor als de chauffeur de handen te lang van het stuur heeft. Het is daardoor momenteel niet mogelijk om een Tesla als zelfrijdende auto te gebruiken.

Onderzoek is lastig

Justitie stelde het onderzoek in nadat er tientallen ongelukken plaatsvonden met Tesla's, waarvan sommige met dodelijke afloop. De automatische besturing was tijdens die ongevallen geactiveerd, melden bronnen aan het persbureau.

De waarschuwingen van Tesla rond het gebruik van Autopilot kunnen een rechtszaak bemoeilijken, zeggen bronnen tegen Reuters. Zo zei een investeerder vorige week dat Tesla's binnenkort kunnen rijden zonder dat klanten de wagen bedienen, maar voegde Musk eraan toe dat de voertuigen nog altijd iemand op de bestuurdersstoel moeten hebben. "We zeggen niet dat de auto klaar is om niemand achter het stuur te hebben."

Vals gevoel van veiligheid

De vraag is nu of het zelfrijdende systeem en de claims van Tesla over de mogelijkheden klanten een vals gevoel van veiligheid geven. Daardoor zouden ze Tesla's als volledig autonome auto's kunnen gaan beschouwen en minder opletten in het verkeer. Naar deze beweringen lopen in de VS onderzoeken in de staat Californië en op federaal niveau.

Het onderzoek waar Reuters nu over schrijft is nog verre van rond. Onderzoekers hebben volgens het persbureau nog veel werk te doen voor ze beslissen of het bedrijf ook echt wordt aangeklaagd.