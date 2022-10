Hooggerechtshof VS blokkeert eis onderzoekscommissie Capitool-bestorming

Het Amerikaanse Hooggerechtshof ontzegt de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt voorlopig de toegang tot de telefoongegevens van een vertrouweling van oud-president Trump. Het gaat om de voorzitter van Republikeinse partijafdeling in Arizona, Kelli Ward.

De onderzoekscommissie van het Amerikaanse Congres wil het telefoonverkeer van Ward in aanloop naar de bestorming onder de loep nemen. Zij beschouwen de aanhanger van voormalig president Trump als een belangrijke speler bij de bestorming en bezetting van het parlement op 6 januari vorig jaar.

Ward had bij verschillende rechtbanken tevergeefs bezwaar gemaakt tegen de eis van de commissie. Uiteindelijk stapte ze naar het Hooggerechtshof, waarop rechter Elena Kagan besloot dat de telefoongegevens voorlopig niet vrijgegeven hoeven te worden. Opvallend is dat Kagan geldt als een van de progressieve rechters in Hooggerechtshof.

De onderzoekers hebben Wards sms- en belgegevens uit de periode van 1 november 2020 tot 30 januari 2021 opgevraagd. Volgens de commissie heeft zij herhaaldelijk geprobeerd om het tellen van de stemmen van de presidentverkiezingen te bemoeilijken.

Wards advocaten stellen dat de eis tot inzage de grondrechten schendt van partijleden die in die tijd met haar hebben gecommuniceerd.

Trump gedagvaard

Voormalig president Trump is overigens zelf gedagvaard door de onderzoekscommissie, maar verwacht wordt dat ook hij niet zal willen meewerken.

Vorige week zei de commissie dat er "overweldigend bewijs" is dat Trump de gebeurtenissen van die dag "persoonlijk georkestreerd" heeft door de valse beschuldiging te verspreiden dat er bij de presidentsverkiezingen twee maanden daarvoor op grote schaal is gefraudeerd.