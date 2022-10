Ajax gelaten na nieuwe oorwassing in Champions League: 'Kijken naar positieve'

"Maar wij moeten kijken naar de ontwikkeling van het voetbal, het spel en het teamproces. In de competitie staan we er prima voor en doen we het ook verdedigend stukken beter dan op dit niveau."

Toch wilde trainer Alfred Schreuder niet de nadruk leggen op wat fout ging, maar juist wat goed ging. "Het eerste half uur kunnen we ons uitstekend meten met Liverpool. Dit elftal heeft een veel betere eerste helft gespeeld dan op Anfield. En dat is een grote stap voorwaarts, al is het resultaat niet genoeg."

En zo moest Ajax de vierde nederlaag op rij in de Champions League slikken, de derde met minimaal drie goals verschil. En als Liverpool niet voor de spaarstand had gekozen, had de uitslag nog desastreuzer kunnen zijn.

Aanvoerder Dusan Tadic was harder in zijn oordeel, maar kwam tot dezelfde conclusie. "Dit is onacceptabel. Ik kreeg een goede kans, die moet erin. En ook Steven Berghuis en Jorge Sánchez hadden kunnen scoren. Natuurlijk kijk je ook naar het negatieve, want wij zijn Ajax en wij houden niet van verliezen. Maar als je veel verliest, dan moet je kijken naar het positieve. Want we moeten verder, in de Europa League en in de competitie."

Geen excuus

Het contrast met vorig jaar, toen Ajax zonder puntenverlies door de groepsfase denderde, is wel heel groot. Tadic: "Inderdaad, maar vorig jaar was ook een andere groep. Deze groep is heel sterk en wij hebben ook een paar andere spelers. Maar dat is geen excuus."

Zelfs een vervolg in de Europa League is nog niet zeker, al reist Ajax wel met een comfortabele marge (4-0) naar Glasgow voor het laatste duel met Rangers. "Als je naar deze poule kijkt en deze tegenstanders, dan is dit de realiteit. Deze poule is gewoon een toppoule. En wij zijn niet goed genoeg om bij de eerste twee te komen. Maar we moeten de lat hoog blijven leggen."