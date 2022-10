Ajax verliest ook ruim van Liverpool en kan Champions League-vervolg vergeten

Ajax heeft ook zijn voorlaatste groepswedstrijd in de Champions League verloren. Liverpool was in de Johan Cruijff Arena met 3-0 te sterk. Door dit resultaat zijn de Amsterdammers uitgeschakeld voor de achtste finales van de Champions League. Wel is Ajax vrijwel zeker van overwintering in de Europa League, aangezien Rangers FC met 3-0 verloor bij Napoli. Alleen een nederlaag met meer dan vier doelpunten, volgende week bij Rangers, zou Ajax alsnog fataal zijn.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Winnen met twee doelpunten verschil, dat was het devies als Ajax nog in de race wilde blijven voor de achtste finales van de Champions League. Voor rust kregen de Amsterdammers in ieder geval twee enorme kansen om te scoren. Bijna een droomstart De eerste was er al na drie minuten. Brian Brobbey legde de bal panklaar voor Steven Berghuis, die eerst nog een tegenstander omspeelde en daarna vrij kon uithalen, maar de paal stond een droomstart van Ajax in de weg. Ajax had in de eerste helft het betere van het spel en dat leverde onder meer twee aardige schietkansen op voor Berghuis en Jorge Sánchez. En dus nog één enorme kans. Na een razendsnelle uitbraak stonden drie Ajax-aanvallers tegenover twee verdedigers. Brobbey gaf voor en via een handig overstapje van Bergwijn kwam de bal bij Dusan Tadic. Maar de aanvoerder faalde oog in oog met doelman Alisson.

Dusan Tadic laat een grote kans onbenut - Pro Shots

Liverpool liet de Amsterdammers tot dat moment ook wel hun gang gaan, maar daar kwam vlak voor rust verandering in. Jordan Henderson gaf de bal, na een fout van Sánchez, mee aan Mohamed Salah, Remko Pasveer kwam onnodig zijn doel uit en de Egyptenaar verschalkte de doelman met een fraaie lob: 1-0. Twee minuten later werd het bijna nog erger, maar tot opluchting van Ajax schoot Darwin Núñez, vrij voor een leeg doel, van dichtbij tegen de paal. Mokerslagen na rust Zo kon Ajax met een toch nog enigszins hoopvol gevoel aan de tweede helft beginnen. Maar dat gevoel was heel snel weg na twee mokerslagen na rust van Liverpool. In de 49ste minuut kon Pasveer de bal na een verraderlijk schot van Núñez nog tot een hoekschop verwerken, maar uit die hoekschop kopte de slecht gedekte Uruguayaan - vorig jaar met Benfica ook al de beul van Ajax - feilloos de 2-0 binnen. En drie minuten later kreeg het toch al wankelende Ajax de volgende goal om de oren: op aangeven van Salah knalde de 19-jarige Harvey Elliott de bal snoeihard in het dak van het doel.

De reactie van Ajax-trainer Alfred Schreuder na de 3-0 thuisnederlaag tegen Liverpool in de Champions League. - NOS