Meta noteert laagste kwartaalwinst sinds 2017

De kwartaalwinst van Facebooks moederbedrijf Meta is wederom gedaald, naar bijna 4,4 miljard dollar. Het bedrijf noteerde in 2017 voor het laatst zo'n lage kwartaalwinst.

De cijfers passen in een trend; in het eerste kwartaal van dit jaar boekte Meta nog ruim 7 miljard dollar winst. In het tweede kwartaal was dat gedaald tot ruim 6,5 miljard.

Ook de omzet van Meta daalde in het derde kwartaal, van 29 miljard dollar naar bijna 28 miljard dollar. Dat was wel iets hoger dan experts hadden verwacht, maar het betekende alsnog de tweede omzetdaling op rij.

Het bedrijf stak het afgelopen jaar veel geld in de zogenoemde metaverse, de toekomstvisie op internet van Meta-oprichter Mark Zuckerberg. Verder zijn adverteerders voorzichtiger geworden met hun uitgaven door slechte economische vooruitzichten.

Ook teleurstellende cijfers Microsoft, Alphabet

Door dezelfde oorzaak noteerden ook twee andere grote technologiebedrijven, Microsoft en Google-moeder Alphabet, teleurstellende cijfers in het derde kwartaal. Ze tekenden minnen tot ruim 9 procent op.

Microsoft meldde een tegenvallende groei van zijn computerdivisie en de verkoop van clouddiensten. Het bedrijf heeft flink last van de hoge inflatie. De winst daalde met 14 procent.

De aandelen van zowel Microsoft, Alphabet en Meta daalden in waarde na de presentatie van de kwartaalcijfers, waardoor ze een zwaar stempel drukten op Wall Street.