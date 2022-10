Grote renovatie Paleis op de Dam in 2023

Het dak van het Paleis op de Dam in Amsterdam wordt in 2023 gerestaureerd. De leien op de daken en de koepel van het Rijksmonument worden hersteld, meldt AT5.

Ook worden de beelden aan de voor- en achterzijde van de Dam hersteld. Van 2009 tot en met 2011 werd de rest van de buitenkant al gerenoveerd.

Geen invloed op 300.000 bezoekers

De werkzaamheden hebben geen invloed op de bezoekers van het Paleis. "Het publiek kan net als altijd gewoon naar binnen en op bezoek," zegt een woordvoerder van het Koninklijk Paleis tegen AT5. Gemiddeld ontvangt het Paleis 300.000 bezoekers per jaar.

De werkzaamheden worden betaald uit het reguliere budget van het Rijk voor restauratie. Naar verwachting start de renovatie in 2023 en eindigt deze in 2025 of 2026.