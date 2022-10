Paus Franciscus waarschuwt nonnen en priesters voor kijken van porno

Paus Franciscus waarschuwt priesters en nonnen voor het kijken van porno. Volgens de paus brengt het kijken van de filmpjes online gevaren met zich mee, en wordt daarmee "het priesterlijke hart verzwakt".

Het kijken van pornografie is een zonde die ook priesters en nonnen niet onbekend is, gaf hij toe. "Zo komt de duivel binnen", zei hij deze week tegen priesters en katholieke studenten tijdens een sessie in het Vaticaan. Hij kreeg van hen de vraag hoe internet en sociale media het best gebruikt kunnen worden.

De 86-jarige paus zei dat hij het niet had over verboden pornografie waarin kinderen worden misbruikt, maar over porno die door de meeste mensen als 'normaal' wordt gezien. Hij adviseerde de priesters om het van de telefoon te verwijderen, "zodat je niet in verleiding komt". "Het zuivere hart dat elke dag Jezus ontvangt, mag deze pornografische informatie niet zien."

Sociale media

Paus Franciscus is niet tegen het gebruik van internet en sociale media, maar adviseerde de geestelijken om er niet te veel tijd aan te besteden. Hij heeft zelf 19 miljoen volgers op Twitter en bijna 9 miljoen volgers op Instagram, maar gebruikt zelf geen sociale media. Zijn accounts worden beheerd door medewerkers. Zij plaatsen foto's en video's van onder meer toespraken, gebeden en ontmoetingen.

In 2020 kwam het Instagramaccount van de paus in opspraak, omdat met het account een foto van een halfnaakt Braziliaans model was geliket. Kort nadat het nieuws bekend werd, was de like bij de pikante foto van Natalia Garibotto verdwenen. Het Vaticaan zei destijds de kwestie te onderzoeken.

Celibatair leven

Geestelijken binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn verplicht om celibatair te blijven. Ze mogen geen seksuele relaties aangaan en niet trouwen. Een verbod op porno kijken hoort daar ook bij. Zo kunnen nonnen, priesters en andere geestelijken zich volledig wijden aan de katholieke kerk.