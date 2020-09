GGD Haaglanden beperkt contactonderzoek, ook landelijk dreigt tekort

De GGD Haaglanden is grotendeels gestopt met het bellen van contacten van besmette personen. Besmette inwoners van negen gemeenten waaronder Den Haag, Delft en Rijswijk moeten sinds vrijdag zelf de mensen informeren met wie ze nauw contact hebben gehad.

In de regio is niet meer genoeg personeel om het contactonderzoek volledig uit te voeren. De alarmcentrales die de GGD normaliter ondersteunen bij het contactonderzoek hebben ook onvoldoende personeel beschikbaar.

Ook landelijk dreigt er een tekort te ontstaan aan onderzoekers voor het bron- en contactonderzoek. Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland noemt de situatie "spannend" en zegt dat er in de komende dagen mogelijk regio's zijn die het voorbeeld van Haaglanden moeten volgen.

Derde regio

Den Haag is de derde regio waar het bron- en contactonderzoek wordt beperkt door personeelstekort in combinatie met een snelle stijging van het aantal besmettingen. In augustus gebeurde dit ook in Amsterdam en Rotterdam. Na drie weken konden die GGD's het contactonderzoek weer volledig uitvoeren.

De GGD leidde de afgelopen maanden veel nieuwe contactonderzoekers op. Toch blijkt het allemaal niet genoeg. Het doel om 1500 onderzoeken per dag te doen, is nog altijd niet gehaald. Het zijn er nu rond de 1300 per dag.

Het bron- en contactonderzoek wordt gezien als een van belangrijkste middelen om het virus onder controle te houden. Door de contacten van een besmet persoon meteen na te gaan, wordt de kans op verspreiding ingedamd.

Hoog risico-contacten

In de regio Haaglanden krijgen contacten van besmette personen nu in plaats van een telefoontje een brief. De zogenoemde 'hoog risico-contacten' belt de GGD nog wel zelf. Het gaat dan om kwetsbare groepen zoals ouderen of mensen die in de zorg werken.

"Het is een noodmaatregel", zegt een woordvoerder van de GGD Haaglanden. "We hebben veel extra mensen ingehuurd, maar omdat het zo ontzettend druk is, lukt het gewoon niet meer om iedereen te bellen". Hoe lang de maatregel gaat duren, is nog onbekend.

Sinds begin september ligt het aantal besmettingen in de regio Haaglanden vrijwel dagelijks boven de signaalwaarde van 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat betekent dat er in de regio honderden besmettingen per dag zijn.