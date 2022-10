Oranje-internationals met PSG niet langs Real; Martens raakt lat tegen rivaal

Real Madrid mag dan een van de grootste namen zijn in het internationale voetbal, de vrouwentak bestaat pas sinds 2020. Maar in die twee jaar is Real Madrid Femenino, mede dankzij grote transfers als de Schotse Caroline Weir en de Braziliaanse Kathellen, wel bezig aan een imposante opmars.

Paris Saint-Germain wist in 2021 voor het eerst de hegemonie van Olympique Lyonnais te breken in eigen land. Dat lukte niet in de finale van de Champions League van 2017 (de tweede voor PSG na 2015), toen Lyon pas na strafschoppen aan het langste eind trok.

Gebrand op succes

De Parijse grootmacht is dan ook gebrand, net als bij de mannen, op succes in de Champions League en trok daarvoor onder anderen Martens (van Barcelona) en Groenen (van Manchester United) aan.