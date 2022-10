Grote rookwolk boven Maastricht door brand in België

Boven Maastricht hangt al uren een grote zwarte rookwolk door een brand op een industrieterrein in Lanaken, net over de grens in België. De rookwolk is van grote afstand te zien:

De brand brak aan het eind van de middag uit bij een recyclingbedrijf. Onder meer een stapel plasticafval staat in brand. De Maastrichtse brandweer helpt met het bestrijden van de brand. Ook voert de brandweer metingen uit om te onderzoeken of er giftige stoffen vrijkomen. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zegt dat de rook richting Geulle, Beek en Geleen trekt en adviseert mensen om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. In een aantal buurten in Maastricht hangt een brandlucht.

Het gebied van de rookwolk van de brand in Lanaken is groter dan eerder gedacht. De rook gaat ook over de Duitse grens. Er worden metingen verricht. Advies blijft: uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de mechanische ventilatie uit zetten. — Veiligheidsregio Zuid-Limburg (@VRZuidLimburg) October 26, 2022