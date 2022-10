Aanleg zonneparken stokt door hoge bouwkosten

Van januari tot augustus dit jaar werden een derde minder zonneparken aangelegd dan dezelfde periode vorig jaar. Dat bevestigt brancheorganisatie Holland Solar na berichtgeving van het FD. Geplande projecten voor zonneweides en zonnedaken sneuvelen steeds vaker in een voorstadium, mede door de extreem hoge bouwkosten.

Niet alleen de prijzen voor zonnepanelen zijn gestegen, ook voor omvormers en personeel dat de parken moet installeren. Het gaat daarbij om prijsstijgingen met soms tientallen procenten. "De businesscase voor grootschalige zonneparken is dood, vandaag de dag", zegt Johannes Duijzer, topman van Sunrock, een bedrijf dat zonnepanelen aanlegt voor bedrijven.

Terugverdienen

De fors gestegen bouwprijzen betekenen dat een zonnepark in de jaren na de bouw meer moet opleveren dan eerder werd gedacht. Nu lijkt het nog lucratief omdat de stroomprijzen op recordhoogte staan.

Maar die stroomprijzen kunnen zomaar weer dalen in de lange termijn dat een zonnepark moet worden terugverdiend. Dat duurt tien tot vijftien jaar, zegt Sunrock-topman Duijzer tegen het FD. "Wij hebben liever een stabiele stroomprijs voor de lange termijn dan de huidige extreem hoge maar onzekere stroomprijzen."

Russisch gas

Brancheorganisatie Holland Solar roept de overheid op om bij te springen in deze fase van gestegen kosten om de stilstand in het aantal nieuwe zonneparken te verminderen. Daarvoor zouden subsidies verhoogd moeten worden. "Juist in een tijd dat we zo snel mogelijk van het Russisch gas af willen, is de zon de oplossing daarvoor", zegt directeur Wijnand van Hooff in het NOS Radio 1 Journaal.

Holland Solar wil bijvoorbeeld een speciaal budget om aanvullende kosten die bij de aanleg van zonneparken komen kijken te dekken. "En ook een subsidie voor het versterken van daken, wat nodig is om zonnepanelen aan te kunnen leggen. Aan zulk soort dingen moet je denken", aldus Van Hooff. "Daarnaast zullen de prijzen weer moeten gaan dalen."