'Schippers Tiger en Stormloper maakten voor fatale klap passeerafspraak'

De schippers van de snelboot en de watertaxi die vrijdag bij Terschelling op elkaar botsten, wisten dat ze elkaar moesten passeren en spraken daar met elkaar over. Dat schrijft de Leeuwarder Courant. De krant luisterde het marifooncontact terug tussen beide schepen en de verkeersdiensten op Terschelling en in Harlingen.

Kort voor de aanvaring zocht de schipper van de snelboot Tiger contact met zijn collega van de watertaxi. Vanaf de Stormloper, kwam de reactie: "Zeg het maar", schrijft de Leeuwarder Courant.

Afgesproken werd dat de beide schepen elkaar stuurboord op stuurboord zouden passeren. Dat betekent dat ze allebei zo veel mogelijk aan de linkerkant van de vaargeul gaan varen. Of ze dat gedaan hebben, heeft de krant niet kunnen achterhalen. "Een probleem, een probleem", meldt de Tiger even later aan de verkeersdienst op Terschelling.

Het ongeluk kostte het leven aan vier mensen. Twee van de lichamen zijn nog niet gevonden. De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek naar het ongeluk.