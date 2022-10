Hotelgasten in Rijswijk op straat vanwege inval politie

De politie heeft gisteravond een inval gedaan in het Bastion-hotel in Rijswijk. Agenten zochten naar een internationaal gesignaleerde verdachte, die eerder op de dag zou zijn gezien in Den Haag.

De Koninklijke Marechaussee zag de verdachte in een auto rijden, meldt Omroep West. Na een achtervolging door het centrum van Den Haag werd de auto klemgereden, maar de verdachte wist te ontsnappen.

Later viel het arrestatieteam het hotel in Rijswijk binnen. Meerdere hotelgasten moesten daardoor buiten wachten totdat de politieactie klaar was.



De politie heeft de verdachte niet gevonden in het hotel.