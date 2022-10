Hongaarse bond schorst Moniz een maand, club staat hem bij in strijd tegen racisme

Trainer Ricardo Moniz is door de Hongaarse bond voor een maand geschorst. Dit naar aanleiding van de rode kaart die hij kreeg, omdat hij zijn ploeg van het veld wilde halen nadat er vanaf de tribune herhaaldelijk apengeluiden hadden geklonken.

Moniz was woest toen er weer niet werd opgetreden tegen een racisme-incident, want al voor de tweede keer in vier dagen waren spelers van zijn club Zalaegerszegi TE het mikpunt.

"De spelers en de medewerkers van de club steunen de hoofdtrainer en we geloven dat we sterker uit deze situatie zullen komen", aldus sportdirecteur Attila Dragóner van Zalaegerszegi TE. "We zullen blijven vasthouden aan ons principe dat voor racisme geen plaats is op het voetbalveld."

Tegen de straf in beroep

Moniz liet al weten een eventuele straf te gaan aanvechten: "Dat ga ik niet accepteren. Dan stap ik naar de UEFA. Het is klaar." Ook liet hij weten er niet voor terug te deinzen om de racismezaak bij de Hongaarse premier Viktor Orban aan te halen.