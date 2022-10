Wekdienst 26/10: Werknemers van touringcarbedrijven staken • Vanavond Ajax-Liverpool

Eerst het weer: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Daarbij blijft het droog en is het ronduit zacht, maximaal 16 tot 20 graden. De komende dagen blijft het zacht, vrijdag kan het in het zuiden 23 of 24 graden worden.

Wat heb je gemist?

De VVD is in de Peilingwijzer in de gunst van de kiezer weggezakt. De partij krijgt nu zo'n 22 tot 26 zetels, zo'n zeven zetels minder dan in het voorjaar. Bij de verkiezingen vorig jaar was de VVD met 34 zetels veruit de grootste. Het verschil met de PVV, is duidelijk afgenomen. Die partij staat nu op 18 tot 22 zetels. Een half jaar geleden was dat 13 tot 17. De BBB lijkt in de Peilingwijzer over haar piek heen.

De Partij voor de Dieren stijgt gestaag. Bij de verkiezingen vorig jaar haalde de PvdD met 6 zetels al het beste resultaat uit haar geschiedenis, en in de Peilingwijzer staat de partij nu op 8 tot 11 zetels. Volgens politicoloog Tom Louwerse profiteert de PvdD ervan dat er geen duidelijke leider is op links. De partij haalt vooral stemmen weg bij D66, Volt, de PvdA en GroenLinks.

Ander nieuws uit de nacht:

Gewapende overval bij Van Bommel thuis mislukt, dader neemt de benen: een gewapende overvaller heeft maandagnacht een poging gedaan om er met de auto van voetbaltrainer Mark van Bommel vandoor te gaan. Hij wachtte Van Bommel in de garage van zijn huis in Antwerpen op. In een poging om weg te komen, botste Van Bommel met zijn auto tegen een andere auto waardoor een alarm afging. De overvaller sloeg toen op de vlucht. Van Bommel bleef ongedeerd

Hoofdeconoom ING: 'We zitten in een milde economische recessie': ING-hoofdeconoom Marieke Blom denkt dat de economie een kantelpunt is gepasseerd en dat we in een milde recessie zitten. Nieuwsuur sprak met haar naar aanleiding van de stijging van werkloosheidcijfers, voor het eerst in twee jaar

Politie: zwaar vuurwerk steeds vaker ingezet als explosief: zwaar vuurwerk wordt steeds vaker als explosief gebruikt bij aanslagen in het criminele circuit en plofkraken. Dat is in heel Nederland het geval, zegt de politie. Alleen in Amsterdam werden dit jaar al meer dan 80 incidenten geregistreerd.

Klimaatactivist lijmt zichzelf vast aan tafel bij Jinek: klimaatactivist Jelle de Graaf heeft zich gisteravond in Jinek vastgelijmd aan de presentatietafel. De Graaf was uitgenodigd om te praten over nieuwe methoden om klimaatverandering onder de aandacht te brengen.

En dan nog even dit:

Het wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceerde een onderzoek naar het maken van geluiden door zeedieren. Zoals schildpadden die als je goed luistert een klikkend geluid maken. 52 andere zeedieren communiceren op een soortgelijke manier, al is dat in een enkel geval maar eens in de twee dagen.