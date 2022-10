Minder gevarieerde markt ziet klanten verdwijnen

Het aantal markthandelaren blijft maar dalen. In tien jaar tijd heeft 15 procent van de ondernemers er de brui aan gegeven. Dat zijn er zo'n kleine 2000, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

En wat opvalt: het zijn vooral marktkramen met producten als textiel, beddengoed, kleding, schoenen, horloges, bloemen/planten, tuinartikelen en tweedehandsgoederen die verdwijnen, de zogenoemde non-food. Op die manier lijkt de warenmarkt steeds meer een markt te worden met vooral voedingsmiddelen als kaas, brood, groenten, vis en noten.

Ook marktonderzoeker GfK heeft cijfers waar de markt niet echt blij van zal worden. Op dit moment bezoekt een derde van de Nederlandse huishoudens weleens de markt om levensmiddelen te kopen. "Als je dat met vroeger vergelijkt: in 2012 ging het nog om 40 procent en in 2008 ging 47 procent van de huishoudens nog naar de markt", aldus GfK. Mede dankzij corona is het bezoek de laatste jaren wat stabiel.

Het zijn overigens vooral ouderen die komen. Van de huidige bezoekers is bijna de helft 65-plusser, slechts 18 procent is onder de 30 jaar. "De grote uitdaging voor de straatmarkt is om te verjongen."

Dat weten ze bijvoorbeeld op de markt in Zandvoort-Noord heel goed. "Verjongen is niet zo eenvoudig. De jongeren werken natuurlijk overdag", zegt vishandelaar Peter Koelewijn. "Juist vanmiddag hebben we vergadering over het eventueel verlengen van de markt. Nu is die tot pakweg twee uur 's middags, als we dat nu eens een paar uur verlengen, maak je het voor meer mensen - ook jongeren - mogelijk de markt te bezoeken."

Diversiteit

De diversiteit van de markt is ook een aandachtspunt. Te veel non-food-marktkramen zijn de afgelopen jaren verdwenen. "Klanten die speciaal voor die kramen kwamen, mis je nu dus", zegt Koelewijn.

Een trouwe klant van de markt in Zandvoort-Noord zegt het zo in het NOS Radio 1 Journaal: "Ik wil gewoon meer hutse-frutsel-kramen. Waar je gezellige dingen kunt kopen als bandjes, kraaltjes, dat soort dingetjes. Voor elk wat wils. Lekker een beetje ronddwalen. Dat zou deze markt nog veel mooier maken."