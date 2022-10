Schuldhulpverleners krijgen meer aanvragen, zorgen over personeelstekort

De coronadip in de schuldhulpverlening is voorbij. Dit voorjaar hebben bijna 4000 mensen met schulden aangeklopt voor hulp bij de gemeente. Daarmee ligt het aantal aanmeldingen in april, mei en juni weer ongeveer op het niveau van begin 2020. Steeds meer hulpverleners vragen zich bezorgd af of er wel genoeg personeel is om al die mensen bij te staan.

De cijfers komen van schuldhulpkoepel NVVK. "En we zien in de afgelopen maanden nog steeds een groei in de instroom", zegt Hans van der Meulen, directeur van Kredietbank Nederland die de schuldhulp in 84 gemeenten verzorgt.

In 2020 meldden zich in april, mei en juni zo'n 900 mensen per maand zich aan voor schuldhulp. In juni 2022 lag het aantal aanmeldingen op 1400. "De belangrijkste oorzaak van die toename is dat de coronasteunmaatregelen zijn opgeheven", zegt Van der Meulen. "Die zorgden ervoor dat aanmeldingen werden uitgesteld."

Zorgen over capaciteit

Op dit moment is er nog genoeg personeel om de nieuwe hulpzoekers bij te staan. Maar inmiddels maakt wel 30 procent van de schuldhulpverleners zich zorgen over de capaciteit, blijkt uit de driemaandelijkse monitor van de NVVK. Bij de vorige monitor was dat nog 15 procent.

"We hebben veel moeite om ervaren personeel aan te trekken", zegt Van der Meulen. Bovendien vallen er ook gaten omdat ervaren schuldhulpverleners makkelijk ergens anders aan het werk kunnen. "Die vacatures invullen is moeilijk. We zijn steeds meer onervaren mensen aan het opleiden."

Tot nog toe leidt dat er niet toe dat mensen met schulden niet geholpen worden. "Dat kan ook niet. Als mensen zich soms na jaren uiteindelijk melden, moeten ze direct geholpen worden", zegt Van der Meulen. De consequentie is dat de werkdruk voor hulpverleners oploopt.