Oekraïense journalist Illia Ponomarenko werkt altijd

Wie de oorlog in Oekraïne volgt, kan niet om Illia Ponomarenko heen. De 30-jarige militair verslaggever van de Kyiv Independent is met 1,2 miljoen Twittervolgers de belangrijkste Engelstalige Oekraïense journalist. Gisteravond was hij in Amsterdam, voor de jaarlijkse Oktoberlezing van kennisplatform Raam op Rusland. Vooraf sprak hij met de NOS over zijn vak.

Zijn werk is door de oorlog drastisch veranderd. "Je doet niet gewoon je werk, maar je verleent een dienst aan je land", zo omschrijft hij zijn werk. Niet als een woordvoerder van de staat, maar wel als een "onofficiële ambassadeur" van het land. Daarvoor is hij "95 procent van zijn tijd" aan het werk. "Dat vindt mijn vriendin niet leuk, maar ik verzamel continu informatie."

Ponomarenko was zichtbaar opgelucht om even weg te zijn uit Oekraïne, na een reis van 30 uur. "Je ademt hier in Amsterdam de lucht van een stad die niet vergiftigd is door de angst van oorlog." In Kiev is de oorlog altijd dichtbij: "Ik kijk voortdurend op mijn smartwatch of er een luchtalarm afgaat of dat het tijd is voor de avondklok. En ieder moment kan er een raket landen. Je kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren."

Die onzekerheid maakt zijn werk als journalist ook ingewikkeld. "Deze oorlog zit, niet alleen negatief, vol met verrassingen. Ik durf daarom niets meer te voorspellen."

Wel restricties, geen censuur

Ponomarenko's Twittertijdlijn bestaat niet alleen uit nieuwsmededelingen, maar ook uit heroïsche berichten over de Oekraïense strijdkrachten. Maar hij is ook vrij om kritiek te uiten op de Oekraïense autoriteiten, verzekert hij. "Ik kan een kritische Facebookpost over een legerofficier schrijven zonder dat het consequenties heeft."

Toch bestaan er een aantal restricties aan verslaggeving over het front. Rond het offensief in Cherson geldt bijvoorbeeld een mediastilte, afgekondigd door de autoriteiten. "Dat is moeilijk voor ons, maar het is wel nodig voor de veiligheid van de operatie. Er is absoluut geen sprake van censuur", stelt hij.

"Oekraïne is niet zoals Rusland. Ons leger begrijpt dat je op den duur informatie moet delen. Als je stil bent, gaat het publiek vragen stellen of twijfelen. Bovendien komen mensen er zelf ook wel achter of er mensen sterven." De journalist spreekt daarnaast met zowel burgers als bekenden uit het leger, waarin Ponomarenko in het verleden ook zelf heeft gediend.