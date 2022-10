Van Dijk zoekt bij Ajax met Liverpool naar stabiliteit: 'We zijn nog zoekende'

En zo gaat het bij Liverpool al het hele seizoen. Zeker in uitwedstrijden laat de ploeg van Jürgen Klopp veel punten liggen. Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Ajax, in een zaaltje in de Johan Cruijff Arena, zoekt Van Dijk naar een verklaring. "We zijn nog zoekende naar die stabiliteit van voorheen. Dat is niet eenvoudig. We hebben wedstrijden nodig en fitte spelers."

En aan dat laatste ontbreekt het dit seizoen nog wel eens bij Liverpool. Topspelers vielen uit op belangrijke momenten. Vorige week raakte Thiago Alcántara, de regisseur op het middenveld, geblesseerd. Hij is er Ajax niet bij.

Omdat Liverpool in de zomer met Sadio Mané ook nog een absolute sterkhouder kwijtraakte, is het soms improviseren voor The Reds. Tegen Nottingham Forest stonden onervaren spelers als Fábio Carvalho, Harvey Elliot en Curtis Jones in de basis.

Van Van Dijk wordt verwacht dat hij met zijn ervaring een baken van rust is. "Ik doe er alles aan om constant te presteren", zegt hij daar zelf over. "Ik speel heel veel wedstrijden en dat zal waarschijnlijk niet minder worden. Ik poog een constante lijn te zoeken, die vast te houden en te genieten. Dat laatste vergeet je namelijk snel als het even wat minder gaat."

Van Dijk zag RKC-Ajax

Liverpool heeft het dit seizoen dus behoorlijk zwaar, maar dat is bij tegenstander Ajax niet anders. Dat is ook Van Dijk niet ontgaan. "Ze hebben hele goede wedstrijden gespeeld, maar ik heb ook duels gezien waarin ze kwetsbaar waren. Bijvoorbeeld in de eerste helft tegen RKC, daarin hebben ze veel kansen weggeven."

Maar vorm kan snel omslaan, weet ook Van Dijk, die bekend is met de sfeer in de Johan Cruijff Arena tijdens Europese avondjes. "Ajax is een fantastische club, qua geschiedenis, speelstijl en spelers. En ik weet hoe het hier kan zijn op een Champions League-avond. Die intensiteit zullen wij ook moeten tonen."