Peilingwijzer: verlies voor VVD, winst voor PVV en PvdD

In de Peilingwijzer is de VVD de afgelopen maanden geleidelijk weggezakt. De partij van premier Rutte staat nu op 22 tot 26 zetels, zo'n zeven zetels minder dan een half jaar geleden, toen de VVD op 29 tot 33 stond. Bij de verkiezingen van vorig jaar werd de VVD met 34 zetels veruit de grootste partij.

In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de zetelpeilingen van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar, is de partij nog steeds de grootste, maar het verschil met nummer 2 de PVV, is duidelijk afgenomen. Die partij staat nu op 18 tot 22 zetels. Een half jaar geleden was dat 13 tot 17. In de Tweede Kamer heeft de partij van Geert Wilders 17 zetels.

Gebrek aan vertrouwen in kabinet

Politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, wijst erop dat de VVD tussen 2012 en 2017, toen er geregeerd werd met de PvdA, ook wel zo laag stond als nu. Toch denkt hij dat de VVD het "structureel lastiger" heeft dan toen. "Rutte regeert al twaalf jaar. De partij is medeverantwoordelijk voor het beleid. En dus ook voor veel zaken die de afgelopen jaren niet goed gingen, zoals de problemen met de gaswinning in Groningen en de toeslagenaffaire. Het wordt lastiger uit te leggen waarom de VVD moet blijven regeren."

De VVD heeft last van het algemene gebrek aan vertrouwen in het kabinet, dat volgens onderzoek van Ipsos voor Prinsjesdag al was gedaald tot een dieptepunt en daarna nog verder is afgenomen. Ruim driekwart van de ondervraagden zegt weinig of zeer weinig vertrouwen te hebben in het kabinet.

Weglopers bij de VVD zijn vaak ontevreden over het in hun ogen te soepele asielbeleid en vinden de koers in het algemeen niet rechts genoeg. Volgens I & O Research verliest de VVD dan ook vooral aan JA21 en de BBB van Caroline van der Plas. Kiezers switchen tegenwoordig veel minder tussen de VVD en de PVV. De PVV wint vooral van Forum voor Democratie en doet het goed onder mensen die vorig jaar niet naar de stembus gingen.