In een vakantiepark in Rheezerveen, in gemeente Harderberg, is een dode aangetroffen na een brand in een chalet. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden waarin de overleden persoon is omgekomen.

Begin deze nacht werd de brandweer opgeroepen voor een grote brand op het chaletpark Stoetenslagh. Een chalet stond in brand, ook een nabij geparkeerde auto vatte vlam, meldt persbureau ANP.