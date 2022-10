Kunstenaar zoekt (weer) duizenden naakte vrijwilligers voor project in Australië

Het is niet de eerste keer dat Tunick een massale naaktfotoshoot organiseert. De kunstenaar heeft al meer dan 100 foto's over de hele wereld gemaakt. Een greep uit die foto's:

De kunstenaar werkt samen met de organisatie Skin Check Champions, een goed doel dat in klinieken gratis huidchecks aanbiedt, en organiseert de shoot tijdens de Nationale Huidkankerweek in Australië.

De nieuwe shoot, waar Tunick minstens 2000 vrijwilligers voor nodig heeft, vindt plaats op een strand in Sydney. Het getal 2000 is niet voor niets: Tunick wil aandacht vragen voor de zeker 2000 Australische mensen die jaarlijks overlijden door huidkanker.

Ook kwamen in 2016 3200 vrijwilligers uit twintig verschillende landen naar Noord-Engelse havenstad Hull om mee te doen aan het project Sea of Hull. De deelnemers schilderden elkaar bij aankomst in Hull in vier kleuren blauw.

