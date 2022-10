Klimaatactivist lijmt zichzelf vast aan tafel bij Jinek

In de uitzending van Jinek, die door een coronabesmetting door Beau van Erven Dorens werd gepresenteerd, heeft een activist zich vastgelijmd op de talkshowtafel. De activist was te gast om te praten over de acties van klimaatactivisten in musea. - NOS

Aanleiding voor het gesprek waren de recente acties van klimaatactivisten waarbij zij eten gooien op kunst in musea. Zo gooiden activisten twee weken terug soep tegen een schilderij van Van Gogh in National Gallery in Londen. Afgelopen weekend gooiden activisten in een Duits museum aardappelpuree over een werk van Monet. Beide schilderijen zaten achter glas.

De Graaf klom tijdens het gesprek op tafel en lijmde zichzelf met zijn handen vast aan de talkshowtafel. "Ik ga het hebben over de klimaatcrisis en ecologische crisis", zei hij. "Er gaan mensen dood, Beau", herhaalde hij meerdere keren.

Na korte tijd werd De Graaf losgemaakt van de tafel. Dat gebeurde buiten beeld tijdens de reclame die het programma onderbrak.