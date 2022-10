PSG naar achtste finales na galavoorstelling, ook Benfica ronde verder

Neymar was wel verantwoordelijk voor de 6-2, maar kreeg die goal niet achter zijn naam. Shon Goldberg liep de voorzet van de Braziliaan in zijn eigen doel. Carlos Soler maakte de zevende voor PSG.

Bij PSG opende Lionel Messi de score door bal met de buitenkant van zijn linkervoet in de hoek te schieten. Mbappé, die Messi bij de eerste treffer bediende, scoorde vervolgens de tweede. Na slecht wegwerken bij Maccabi Haifa krulde hij de bal in de verre bovenhoek.

Zeker omdat Rafa Silva ook nog op de paal schoot vlak voor tijd en Juventus ineens het geloof terug kreeg. Uiteindelijk trokken de Portugezen de overwinning over de streep. Schmidt, de oud-trainer van PSV, is sinds zijn komst twintig wedstrijden ongeslagen met Benfica in alle competities.

Benfica verzuimde om verder uit te lopen en kreeg nog bijna het deksel op de neus. Een kwartier voor tijd deed oud-Ajacied Arek Milik wat terug voor Juve, hij volleerde de bal hard in de benedenhoek: 4-2. Toen Weston McKennie tien minuten voor tijd ook nog 4-3 maakte, werd het nog heel spannend in Lissabon.

RB Leipzig heeft in groep F tegen het al geplaatste Real Madrid thuis met 3-2 gewonnen. De Duitsers moeten nu in de laatste wedstrijd tegen Sjachtar een punt halen om zeker te zijn van de volgende ronde.

Leipzig pakte al vlot een voorsprong. Josko Gvardiol kopte na dertien minuten een bal binnen die Real-keeper Thibaut Courtois moest loslaten. Vijf minuten later was het opnieuw raak. Een corner van de Duitsers werd nog afgeslagen, maar de rebound wordt door Christopher Nkunku via de lat keihard binnen geknald.

Real leek het verder wel te geloven, maar op slag van rust kwam de ploeg van Carlo Ancelotti toch terug in de wedstrijd. Marcos Asensio gaf fraai voor op Vinicius, die de bal bekeken achter Leipzig-doelman Janis Blaswich kopte.

Na rust werd er lange tijd niet gescoord, tot Timo Werner tien minuten voor tijd de beslissende 3-1 binnen kon lopen. Dat Rodrygo in blessuretijd nog een penalty benutte, was alleen nog relevant voor de statistieken.

Sjachtar overwintert

Sjachtar Donetsk heeft op Celtic Park in diezelfde groep F deelname aan de Europa League veiliggesteld, maar kan ook nog verder in de Champions League. Via de Griekse oud-VVV-spits Giorgios Giakoumakis kwam de Schotse ploeg op 1-0, maar die voorsprong wist de ploeg niet vast te houden.

Mykhailo Mudryk tekende in de tweede helft voor de 1-1. Door die treffer hebben de Oekraïners nu zes punten uit vijf wedstrijden en dat zijn er vier meer dan Celtic. In de laatste speelronde van de groepsfase neemt Leipzig het op tegen Sjachtar, het verschil tussen beide teams is drie punten in het voordeel van de Duitsers.