Politie: zwaar vuurwerk steeds vaker ingezet als explosief

De politie ziet door heel Nederland een sterke toename van het gebruik van zwaar vuurwerk als explosief. Alleen in Amsterdam werden dit jaar al meer dan 80 incidenten geregistreerd. Dat zei de politie in het programma in Opsporing Verzocht.

Het gaat bijvoorbeeld om illegale cobra's die een krachtige en harde explosie veroorzaken. De explosieven worden geregeld gebruikt in het criminele circuit, zegt de politie.

Volgens vuurwerkdeskundige Jack Sijm van de politie zijn criminelen vooral geïnteresseerd in de werkzame stof, het zogenoemde flitspoeder. "Daarmee kunnen ze ook zelf bommen maken".

De explosieven, al dan niet zelfgemaakt, worden gebruikt bij aanslagen op woningen en winkels, maar worden bijvoorbeeld ook ingezet bij plofkraken.

"De explosies worden gebruikt bij allerlei conflicten. Het kan om drugs gaan, maar we hebben ook een voorbeeld van iemand die geweigerd was bij een horecazaak. Vuurwerk wordt dan gebruikt als bedreiging", zei politiewoordvoerder Miriam Slot in het programma.

De explosieven kunnen zware verwondingen veroorzaken, bijvoorbeeld aan de handen en benen.

Horeca in Amsterdam

In de uitzending van Opsporing Verzocht waren beelden te zien van recente explosies bij Amsterdamse horecazaken, zoals bij Café in the City in het uitgaanscentrum en The Harbour Club in Amsterdam-Oost. Die laatste zaak moest vanwege een ontploffing afgelopen zomer op last van de gemeente twee maanden dicht.

De politie vermoedt dat de aanslagen met zwaar vuurwerk worden gepleegd om af te persen, of om een ondernemer schade toe te brengen. Na een ontploffing worden zaken vrijwel altijd tijdelijk gesloten. "Intimideren met dit soort explosieven is een verdienmodel geworden voor zulke zware criminelen", aldus Slot.

De daders die de politie aanhoudt, zijn echter veelal jong. Zij steken in ruil voor geld of drugs het zware vuurwerk af, denkt de politie. "Dat is niet alleen levensgevaarlijk voor hen, maar het kan ook betekenen dat de schade van de horecazaken wordt verhaald op de jonge dader of op zijn ouders."