Hoofdeconoom ING: 'We zitten in een milde economische recessie'

"We zien dat de consumentenbestedingen in het tweede kwartaal enorm omhooggeschoten zijn nadat we in het eerste kwartaal nog in een lockdown zaten", zegt Blom. "Dat tweede kwartaal was een heel goed kwartaal. Maar in het derde kwartaal zien we juist dat de consumentenbestedingen weer wat lager liggen."

Tot die conclusie komt ze vanwege een aantal economische indicatoren die op rood staan. "Het eerste waar we naar kijken is wat consumenten op dit moment doen", zegt Blom. Dat doet ING door te kijken naar de pintransacties van de mensen die een rekening hebben bij de bank. Dat geeft een beeld van hoe de totale consumentenbestedingen in Nederland zich ontwikkelen.

"Ik denk dat we voorbij het kantelpunt zijn en in een milde recessie zitten, waarvan we eigenlijk niet goed weten of hij zich verder gaat ontwikkelen richting een stevige recessie", zegt ING-hoofdeconoom Marieke Blom in Nieuwsuur.

Wat consumenten doen heeft natuurlijk ook effect op bedrijven. Om daar iets over te kunnen zeggen kijkt ING naar het producentenvertrouwen. "Dat doen we door aan bedrijven te vragen hoeveel orders ze de afgelopen paar maanden binnen hebben gekregen", zegt Blom. "Bij de bedrijven die daar antwoord op gaven, zagen we dat na corona herstel ontstond."

ING kan alleen maar zien hoeveel euro's mensen uitgeven, niet hoeveel spullen ze daarmee kopen. Dat laatste is vooral waar economen geïnteresseerd in zijn. Omdat alles duurder is geworden, zal dat getal nog sterker gedaald zijn dan de daling van ongeveer anderhalve procent in de grafiek.

In die periode komt de lijn in de grafiek boven de 50 uit. "Op het moment dat hij onder de 50 komt betekent het dat bedrijven hebben gezegd: we hebben nu minder orders gekregen dan in de periode hiervoor", zegt Blom. Bij het meest recente meetpunt in september is het producentenvertrouwen gedaald naar 43. "Als we wat beter naar de gegevens kijken, zien we dat de bedrijven die het moeilijk hebben vooral producerende bedrijven zijn, die veel energie nodig hebben."

Vertrouwen

Een andere reden dat Blom spreekt van een recessie is het gedaalde consumentenvertrouwen. "Dat zit nu echt op een historisch dieptepunt, het is nog nooit zo laag geweest. Dit gaat over de vraag: bent u bereid om iets te kopen of te verkopen? Mensen zeggen nu: dat kan ik me niet permitteren, want alles wordt duurder en mijn inkomen stijgt niet navenant mee."