Gewapende overval bij Van Bommel thuis mislukt, dader neemt de benen

Mark van Bommel is maandagnacht ontsnapt aan een gewapende overval. Volgens Belgische media, waaronder Het Nieuwsblad en Het Gazet van Antwerpen, had de dader het voorzien op zijn auto, een Porsche Panamera. Een man wachtte de trainer van Royal Antwerp op in de parkeergarage onder zijn huis in Antwerpen.

Nieuwsblad-journalist Pieter-Jan Calcoen sprak Van Bommel over het incident. "Hij is enorm geschrokken. Dat is ook niet zo gek als er met een revolver naar je wordt gezwaaid."

Overvallen op voetballers

Het is niet de eerste keer dat een iemand uit de voetbalwereld wordt overvallen door criminelen. Ajacied Dusan Tadic werd in juli belaagd door twee overvallers bij zijn huis in Amsterdam-Zuid. Daarvoor zijn inmiddels twee verdachten aangehouden.

Bij toenmalig PSV-spits Eran Zahavi kwamen in mei van vorig jaar criminelen thuis terwijl hij een wedstrijd speelde. De vrouw en kinderen van de Israëlische aanvaller waren op dat moment wel thuis en werden slachtoffer van een gewapende overval. Recent werd ook PSV'er Ki-Jana Hoever bestolen, terwijl hij zelf bij de wedstrijd tegen Feyenoord aanwezig was.

België is nog niet bekend met dit fenomeen, zegt Calcoen. "In België is het de eerste keer dat dit gebeurt. Het is nieuw en daarom groot nieuws in België."